Inbrekers aangehouden na tip burger

Kort na tweeën hoorde een buurman inbraakgeluiden bij de buren die op vakantie waren. Direct belde hij de politie. Een 20-jarige Rotterdammer werd door agenten direct aangehouden. Twee agenten die in burger surveilleerden, hielden korte tijd later de andere verdachte, een 21-jarige Rotterdammer, aan.

Tijdens het vervoer van de verdachten viel bij de 20-jarige een sleutel uit zijn zak. In de directe omgeving troffen agenten een gestolen auto aan met eveneens gestolen kentekenplaten. De auto was in de nacht van 30 december gestolen in Alblasserdam.

De inbrekers zijn ingesloten en de benadeelden zijn geïnformeerd.