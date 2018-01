Drie verdachten van vernieling aangehouden

De politieagenten die de zaak behandelen hebben echter niet stilgezeten. Door het horen van verschillende andere getuigen en het bekijken van de camerabeelden vanuit de binnenstad van Terneuzen zijn de agenten achter de identiteit van de verdachten gekomen. Op Oudjaarsdag is een 21-jarige man uit Terneuzen als verdachte voor deze vernielingen aangehouden in de Korte Kerkstraat. Hij is overgebracht naar een politiecel in Torentijd en is daar in verzekering gesteld.

De dag erna, op 1 januari, meldde zich ’s avonds een 22-jarige man uit Terneuzen op het politiebureau. Hij gaf aan dat hij te maken had gehad met de gepleegde vernielingen in het centrum van Terneuzen. Ook hij is aangehouden en in Torentijd in verzekering gesteld. De derde verdachte, een 24-jarige Terneuzenaar, meldde zich op 2 januari ’s middags op het politiebureau aan de Rosegracht. Ook deze man is ingesloten in een politiecel in Torentijd.

Alle aangehouden verdachten worden gehoord door de recherche. De Officier van Justitie bepaalt wat er verder met de drie aangehouden mannen gaat gebeuren.