Politie houdt straatrover aan

De 20-jarige bevond zich met zijn vriendin ter hoogte van de blauwe brug aan de Oude Hoofdvaarstweg toen twee onbekende mannen naderden. Eén van de mannen reed op een fiets en had een hond, ras pitbull, bij zich en de ander was lopend. Beide mannen stond vlak bij de jongen en het meisje te praten waarna de man op de fiets de Langedijk opreed. De andere man liep op het duo af, bedreigde hen met een vuurwapen en wilde hun spullen hebben. Uiteindelijk gaf de 20-jarige enige spullen van hem mee en nam de dader ook de jas van het slachtoffer mee. Hierna rende hij in de richting van de Langedijk. De gealarmeerde politie trof korte tijd later de verdachte aan op de Laak en hield hem aan. Hij was in het bezit van de spullen van het slachtoffer. Er werd geen vuurwapen aangetroffen. De verdachte werd ingesloten. De fietser met hond werd niet meer aangetroffen. Deze man droeg een jas met bontkraag. De politie onderzoekt de zaak.