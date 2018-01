Dode en zwaargewonde bij verkeersongeval Ingen, politie zoekt getuigen

Het ongeval gebeurde rond 18.45 uur op de Provincialeweg N320 toen de vrachtwagen en de auto frontaal tegen elkaar aan botsten. De inzittenden van de auto raakten bekneld in het voertuig. De bestuurder is direct aan zijn verwondingen overleden. De bijrijder moest uit het voertuig worden bevrijd en is met zeer ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur is niet gewond geraakt, maar is wel hevig ontdaan door het incident. Hij heeft op het politiebureau een verklaring afgelegd.