Politie houdt jongen aan na mishandeling stroomstootwapen

De 22-jarige fietste die avond rond 22.45 uur vanuit Beuningen naar Nijmegen toen hij op de Nieuwe Pieckelaan twee personen op een fiets inhaalde. Aangekomen op de Jonkerstraat voelde hij ineens pijn in zijn rug en hoorde hij geknetter. Vervolgens werd hij belaagd, vermoedelijk door de personen die hij even daarvoor had ingehaald. Toen het slachtoffer in verweer ging en hard begon te schreeuwen, ging het tweetal er vandoor. De 22-jarige is de twee achterna gefietst en heeft direct 112 gebeld. Gewaarschuwde agenten hebben in de omgeving de 14-jarige aangetroffen. Hij voldeed aan het opgegeven signalement en had een stroomstootwapen bij zich. Hierop is de 14-jarige aangehouden en ingesloten in het politiebureau.