Twee verdachten aangehouden na melding oplettende getuige

Rond 18.55 uur zag een getuige hoe twee onbekende mannen interesse in woningen leken te hebben op de Westerwoud. De twee reden in een auto door de wijk. De getuige vond dit raar en besloot de politie te bellen en achter het tweetal aan te rijden. Agenten zagen de auto rijden en bij de oprit naar de A12 lieten ze de bestuurder stoppen. De twee inzittenden bleken veelvuldig voor te komen in de politiesystemen in verband met inbraken. Hierdoor doorzochten de agenten de auto. Daarin vonden ze verschillende inbrekers gereedschappen als een breekijzer. De twee, 28 jaar uit Driebergen-Rijsenburg en 28 jaar uit Harmelen, werden aangehouden. De gereedschappen werden in beslag genomen.