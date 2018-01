Verdachten aangehouden voor woningoverval

Rond 19.15 uur was een man in de woonkamer toen er ineens vier onbekende mannen in de woning stonden. De vier bedreigden het slachtoffer en bonden hem vast. Ze doorzochten de woning waarna ze de woning uitgingen en in een auto wegreden. De man kon zich losmaken en om hulp schreeuwen. De politie werd ingeschakeld. Een oplettende getuige had het kenteken genoteerd van de auto waarin de vier wegreden. Even later zagen agenten de auto op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht. De vier inzittenden, drie 15-jarige jongens uit Utrecht en een 26-jarige man uit Nieuwegein, werden aangehouden. Een nader onderzoek is ingesteld.