Politie onderzoekt mishandeling Alblasserdam

Rond half elf die avond, meldde het slachtoffer dat hij zojuist voor zijn woning aan de Fop Smitstraat was bedreigd met een vuurwapen en mishandeld. De verdachten zouden zich ophouden in een woning verderop in Alblasserdam. Op het moment dat er sprake is van een mogelijk vuurwapen, neemt de politie geen enkel risico. Het Team Parate Eenheid kwam ter plaatse en de bewuste woning werd omsingeld. Van de drie personen die naar buiten kwam, werd er een aangehouden. Het gaat om een 36-jarige vrouw uit Alblasserdam. De andere twee mannen bleken er niets mee te maken te hebben. De politie zocht in de omgeving nog naar een andere verdachte, maar die werd niet meer aangetroffen. De aanleiding van de mishandeling ligt vermoedelijk in de relationele sfeer. Heeft u iets gezien of gehoord van dit incident? Neem dan contact op via 0900-88444. Anoniem uw informatie doorgeven kan ook, via M. 0800-7000.