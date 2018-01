Autodieven ingerekend

De gestolen auto was kort daarvoor al door de politie gezien en er werd besloten om hem op de Gruiterstraat klem te rijden om zo de twee mannen die er in zaten aan te kunnen houden. In de auto lagen inbrekerswerktuigen en de Roosendaalse bijrijder bleek drugs bij zich te hebben. Ook in een tas die in de auto lag werd drugs, maar ook een vuurwapen gevonden. De twee mannen zijn afgevoerd naar het politiebureau. De auto, drugs, inbrekerswerktuigen en het wapen zijn in beslag genomen. De politie onderzoekt de zaak.