Inbrekers op heterdaad betrapt in Souburg

De inbrekers zijn, toen de familie via de voordeur naar binnen kwam, via de achtertuin ontsnapt en hard weggerend. Een van de bewoners belde de politie, de anderen zijn naar de dieven gaan zoeken. Ook de politie heeft in het dorp gezocht. Er werden politiehonden ingezet en ook werd een Burgernetbericht verspreid met de vraag uit te kijken naar twee verdachte mannen.

Omstreeks 23.00 uur is een verdachte aangehouden door de politie. Het is een jongeman van 18 jaar. Hij is afkomstig uit Oost-Souburg. De jongen is ingesloten in een politiecellencomplex en wordt verder gehoord door rechercheurs. Het is nog niet duidelijk of er iets is weggenomen uit de woning aan de Dongestraat. Zaterdag wordt het onderzoek verder opgepakt. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.