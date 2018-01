Potentiele koper trapt niet in deal

De mannen wilden een heftruck verkopen aan een geïnteresseerde in Ossendrecht, maar vertelden er niet bij dat de heftruck helemaal niet hun eigendom was. Omdat het een vrij nieuw exemplaar was vertrouwde de potentiele koper het verhaal niet en heeft hij de politie gebeld.

Uit onderzoek bleek inderdaad dat de heftruck niet het eigendom was van de twee mannen van 24 en 25 jaar oud en dat zij het ding dus ook niet konden verkopen. De twee zijn aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar zijn ze in verzekering gesteld. De mannen worden zaterdag verder gehoord over hun betrokkenheid bij deze zaak. De politie onderzoekt de zaak verder. De heftruck is in beslag genomen.