Tilburger verstopt alarmpistool

De meldkamer van de politie kreeg rond 4.20 uur een melding van een mogelijke schietpartij aan de Magazijnstraat. Naar aanleiding van die melding gingen verschillende agenten ter plaatse. Verschillende getuigen wisten een signalement te geven van de mogelijke schutter. Dat bleek een 28-jarige man te zijn die in de buurt van een appartementencomplex in de straat rondliep. Hij werd aangehouden door agenten en wist ze te vertellen dat hij in een van de woningen in de straat het wapen verstopt had. Daar is het wapen, een alarmpistool, in beslag genomen. De man is ingesloten voor verder onderzoek. Het is nog onduidelijk of er met het alarmpistool geschoten is.