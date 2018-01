Mensenhandel: elk slachtoffer is er één te veel

Maar ook als er geen mogelijkheden zijn voor een strafrechtelijk onderzoek is het van belang dat slachtoffers zo snel mogelijk uit de uitbuitingssituatie worden gehaald en dat ze goed worden opgevangen. Met name in het herkennen van uitbuitingssituaties heeft de politie een belangrijke rol. Deze ontwikkelt op dit moment dan ook een vaste werkwijze om slachtoffers zo snel mogelijk te herkennen. Ook wordt er dit jaar extra training gegeven aan politiemensen over het herkennen van signalen van mensenhandel.