Jongen (7) komt om bij verkeersongeval A325

Het ongeval gebeurde rond 20.10 op een afrit van de A325 ter hoogte van Ressen. Door nog onbekende oorzaak raakte de auto van de weg en kwam tot stilstand tegen een boom. Het jongetje is ter plekke aan zijn verwondingen overleden. De drie andere inzittenden (gezinsleden) zijn met onbekende verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren, is op dit moment nog niet duidelijk. De Verkeersongevallenanalyse van de politie doet onderzoek naar de toedracht.

2018032655