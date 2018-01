Getuigenoproep brand bestelbus

De brandweer kwam ter plaatse om de brand te blussen maar kon niet voorkomen dat de bestelbus uitbrandde. Er wordt onderzoek gedaan of er sprake is van brandstichting.



De politie is op zoek naar getuigen? Heeft u iets gezien in de nacht van zaterdag op zondag dat met deze brand te maken kan hebben? Neem dan contact op met de politie in Heerhugowaard op telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief). Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.



2018013447