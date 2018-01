Vreemde man in tuin

De bewoners werden wakker omdat de honden aansloegen. De bewoner trof de 23-jarige man in zijn achtertuin aan met een flesje bier in zijn hand. De bewoner wist de man samen met zijn vrouw naar binnen te krijgen. De politie werd gebeld. Deze hield de man even later aan voor poging inbraak. De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau in Hoorn.



2018013429