Team Grootschalig Opsporing onderzoekt dood man Alouette Erf

Heeft u zaterdagavond of daarna iets gezien of gehoord dat met het misdrijf te maken kan hebben, neem dan contact op met het nummer 0900-8844 of vul het tipformulier in. Als u anoniem wilt blijven, dan kunt u bellen met het Team Criminele Inlichtingen op nummer 079-3458999 of met M. (Meld Misdaad Anoniem) op 0800-7000.