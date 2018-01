Aangehouden voor heling na onduidelijk verhaal

De man, een 31-jarige inwoner van Stavenisse, verklaarde dat er niets aan de hand was en dat hij verder geen hulp nodig had. Hierop hebben de agenten de brommer van de man nog even gecontroleerd.

De brommer bleek niet op naam te staan van de man die erbij stond. De man kon ook de naam niet noemen van de eigenaar, dus de agenten besloten de brommer op te laten halen en het voertuig verder te onderzoeken.

Toen begon de man zich in allerlei bochten te draaien en kwamen er ineens allerlei verschillende verhalen naar boven over de herkomst van de brommer. Hierop besloten de agenten de man aan te houden als verdachte van heling. De kentekenplaat die op de brommer zat is in beslag genomen, uiteindelijk bleek deze niet op de brommer thuis te horen. De man is overgebracht naar een politiecellencomplex en wordt daar gehoord over de heling van de kentekenplaat. Bovendien worden de verklaringen van de man over de herkomst van brommer en kentekenplaat gecontroleerd. Hij krijgt ook nog een proces-verbaal omdat de brommer niet verzekerd is.