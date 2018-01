Auto in beslag na rijden zonder rijbewijs

De bestuurder stopte ter hoogte van de sportvelden in Zevenbergen. Uit onderzoek bleek dat dit al de derde keer was dat de man betrapt werd op het rijden zonder rijbewijs. In overleg met het Openbaar Ministerie is de auto van de man in beslag genomen. Toen de man wat zaken uit zijn kofferbak haalde zagen de agenten twee Belgische kentekenplaten liggen. Omdat de man geen verklaring kon geven voor de aanwezigheid van die kentekenplaten, hebben de agenten een onderzoekje ingesteld. De platen bleken gestolen te zijn in België. De kentekenplaten zijn in beslag genomen en de 28-jarige man uit Fijnaart is aangehouden voor heling en/of diefstal van de platen. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar zal hij zondag gehoord worden over dit feit. Zijn auto is weggesleept door een takelbedrijf.