Bergenaar aangehouden wegens mishandeling portier

Bergen op Zoom - Om ongeveer 01.30 uur in de nacht van zaterdag op zondag gedroeg een 24-jarige man uit Bergen op Zoom zich heel vervelend in een café in het centrum van de stad. Door de uitbater van de kroeg is een portier gevraagd om de man uit de kroeg te zetten. Dit gebeurde niet zonder slag of stoot.