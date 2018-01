Groep stappers valt portier lastig, politie grijpt in

Twee agenten die zondag 21 januari rond 0.15 uur toezicht hielden in het horecagebied in het centrum van Breda zagen hoe een groep stappers probeerden de portier weg te trekken bij de deur van een kroeg. Ze gingen er direct naartoe om de portier bij te staan. De groep liep daarna weg. Een van de mannen uit de groep is aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Het gaat om een 18-jarige man uit Oisterwijk. Hij is vastgezet.