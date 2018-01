Samenwerking Nederland-België bij aanhouding verdachte

Omdat de agenten in de gaten kregen dat de man mogelijk de grens over wilde, waarschuwden ze vast hun Belgische collega’s waarmee zij goed samenwerken. Ook deze keer weer, zo bleek later.

Op het moment dat het busje de grens over reed en in de Politiezone regio Puyenbroeck terechtkwam besloot hij te stoppen. De man, een bekende van de politie, werd door de Nederlandse agenten uit zijn auto gehaald en geboeid. Al snel waren hun Belgische collega’s ter plekke. Zij hebben de verdachte aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Tegen de 58-jarige man uit Hoek worden verschillende processen-verbaal opgemaakt, zowel door de Belgische als de Nederlandse agenten. De man krijgt pv’s voor het bezitten van verdovende middelen/harddrugs, voor het bezitten van verboden wapens (messen) en het negeren van een stopteken. Ook is hij door de Belgische agenten nog getest op het gebruik van drugs in het verkeer. Die test gaf een positieve uitslag. De man zit nog vast.