Getuigen van brandstichting in pand gezocht

Eindhoven - In een pand aan de Leenderweg in Eindhoven is zondagochtend 21 januari brand gesticht. Bewoners van de bovenliggende studentenwoningen kwamen met de schrik vrij. We gaan ervan uit dat het pand opzettelijk in brand is gestoken en onderzoeken dit. Wij vragen daarbij hulp van mensen die iets gezien of gehoord hebben.