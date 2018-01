Getuigen van zware mishandeling gezocht

In verband met dit onderzoek zijn we op zoek naar mensen die iets hebben gezien of gehoord dat in verband gebracht kan worden met deze zware mishandeling. We willen zoveel mogelijk mensen spreken die denken ons te kunnen helpen. Ieder klein detail kan van belang zijn om het verhaal helder te krijgen. Ook mensen die mogelijk in het bezit zijn van foto’s of filmpjes kunnen deze met ons delen. Via het invullen van het online tipformulier dat je hieronder vindt, kun je ook beeldmateriaal uploaden. Tips kunnen ook met ons gedeeld worden door 0900-8844 te bellen. Blijf je liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.