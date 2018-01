Twee mannen aangehouden voor mishandeling

Enschede - Twee inwoners van Enschede werden in de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 januari aangehouden voor mishandeling. Een 19-jarige man werd aangehouden omdat hij bij een ruzie een 20-jarige plaatsgenoot met een kapot bierglas in zijn hals zou hebben gestoken op de Oude Markt. Deze plaatsgenoot werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht waar hij aan zijn verwondingen werd geholpen. Daarna werd ook hij aangehouden. Hij zou de man die hem met het bierglas in zijn hals stak daarvoor in het gezicht hebben geslagen. Beide mannen werden ingesloten op het bureau. Naar de mishandeling wordt een onderzoek ingesteld. 2018032933/2018032771