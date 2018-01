Zaken in Bureau GLD van 24 januari

Apeldoorn, inbraak in woning

Op vrijdagavond 15 december breken drie onbekende mannen in bij een woning aan de Foxtrotstraat. Omdat de woning voorzien is van bewakingscamera’s, staan de drie duidelijk op bewakingsbeelden. Deze beelden worden in de uitzending getoond. Wie kent of herkent dit onbekende drietal?

2017575500

Ede, explosie in woning

Op donderdagochtend 4 januari rond 03.10 uur vindt een explosie plaats bij een woning aan de Trumandreef. Op bewakingsbeelden is te zien dat twee onbekende personen aan komen lopen en iets in de brievenbus stoppen. Daarna rennen ze weg waarop een enorme explosie volgt. De bewoners, die boven liggen te slapen, schrikken wakker en zien de grote schade aan woonkamer, gang, toilet en voordeur. De beelden van de onbekende personen worden getoond in de uitzending. Wie kent of herkent hen?

2018005679

Culemborg, reeks autobranden

Sinds 2015 wordt Culemborg geteisterd door een reeks autobranden. Dit levert, naast de schade voor de eigenaren van deze auto’s, regelmatig gevaarlijke situaties op. De politie vermoedt dat er mensen zijn die meer weten over wie er achter deze brandstichtingen zitten maar dat men bang is om deze informatie met de politie te delen. Daarom doen de politie en de burgemeester in de uitzending een dringend beroep op de bevolking van Culemborg om er samen voor te zorgen dat de vele autobranden stoppen.

2017382433

Inbraak bij supermarkt

Bij een supermarkt aan de Zuiderzeestraatweg werd in de nacht van donderdag 18 op vrijdag 19 januari ingebroken. Hierbij werd een grote partij sigaretten weggenomen. In de uitzending meerdere vragen en signalementen.

2018029679