Pizzabezorger beroofd

Rond 20.45 uur fietste de bezorger vanaf de Bloemenzoom over de Industrieweg. Ter hoogte van het schelpenpaadje rende een man op de fietsende jongen af. De man sommeerde de bezorger om zijn geld af te geven. Hij dreigde daarbij met een mes. De dader ging er vervolgens vandoor met de portemonnee van de bezorger. De man rende daarna terug het schelpenpaadje in.

Signalement

Door de pizzabezorger is het volgende signalement van de dader gegeven:

- Man

- ongeveer 1.80m lang

- Sprak Nederlands zonder herkenbaar accent

- Donker gekleed

- De man had zijn mond bedekt en droeg een capuchon.

Getuigen gezocht

Bent u getuige geweest van deze straatroof of heeft u informatie die de politie kan helpen bij het opsporen van de dader(s)? Neemt u dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op nummer 0800-7000. Online melden kan via onderstaand meldformulier of via M-online.