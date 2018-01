Tanden uit de mond geslagen, getuigen gezocht

Rond 04.30 uur liep 21-jarige man uit Nieuwegein samen met een aantal vrienden naar de Heer Arnoldstraat waar zijn auto geparkeerd stond. Op de hoek met de Guyottestraat stond ene groep jongens die de vrienden uit daagde door naar hen te roepen. De vrienden liepen door, echter de groep liep achter hen aan. Eén van de vrienden gaf een reactie naar de groep en kreeg een klap. De Nieuwegeiner sprong tussen de twee, maar kreeg vervolgens een klap. Dat gebeurde zo hard dat twee tanden uit zijn mond gingen. De vrienden konden weglopen en in de auto wegrijden. Het slachtoffer ging naar een ziekenhuis waar zijn tanden werden teruggezet.



Signalement

De groep jongens hadden allen een getinte huidskleur, tussen de 17 en 21 jaar en tussen de 1.70 en 1.85 meter lang. Ze hebben zwart, kort haar, een verzorgd uiterlijk en droegen zwarte kleding bestaande uit spijkerbroeken en jacks. Twee van hen waren op de fiets.



Tips!

De recherche is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden. Heeft u iets gezien van de mishandeling? Heeft u de groep jongens nog na het incident gezien? Heeft u andere informatie die het onderzoek kan helpen? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Melden kan ook online via onderstaand meldformulier of anoniem via M-online.