Inbraak bij juwelier: getuigen gezocht

Zondagochtend rond 06.35 uur kwam de melding binnen bij de politie van een inbraak bij de juwelier. Een inbreker had zich met veel grof geweld toegang verschaft tot de juwelierszaak, hier een ravage aangericht en vervolgens was hij er met een hoeveelheid gouden sieraden vandoor gegaan.

De recherche heeft onderzoek ingesteld en is nog op zoek naar mensen die mogelijk zondagochtend of in de nacht van zaterdag op zondag iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Gedempte Gracht, dat met deze inbraak te maken kan hebben. Heeft u informatie hierover en dit nog niet gedeeld met de politie? Belt u dan s.v.p. naar de recherche in Den Helder via tel.nr. 0900-8844.

Melding doen kan ook via onze website via -> meldformulier

2018014191