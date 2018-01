Mysterieus schietincident

Hierbij was een harde knal gehoord. Agenten troffen niemand meer aan. Getuigen verklaarden dat de vechtpartij plaats had gevonden op het pleintje voor het station aan de Wezelstraat. Er werden een aantal hulzen aangetroffen wat er op kan duiden dat er inderdaad geschoten is. Twee mannen zouden zijn weggevlucht in de richting van de sportvelden.

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u zondagavond iets gezien dat met dit incident te maken kan hebben? Neem dan contact op met de recherche in Zaandijk op telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief). Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

2018013879