Acht bestuurders in de olie tijdens alcoholcontrole

Hoek van Holland, Maassluis, Wijngaarden en Alblasserwaard - Zaterdagmiddag van 17.00 uur tot 5.00 uur zondagochtend controleerden politieagenten van het Team Verkeer op alcohol. Dit gebeurde op de N214 in Wijngaarden en Alblasserwaard in de gemeente Molenwaard, op de Prins Hendrikweg in Hoek van Holland en op Laan 1940-1945 in Maassluis.