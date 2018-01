Man aangehouden na doorrijden bij verkeersongeval

Rond 14.50 uur haalde de verdachte een op de Molenweg een andere personenauto in met daarin twee inzittenden. Bij deze inhaalmanoeuvre botste de man met zijn auto tegen het andere voertuig. De 20-jarige bestuurder van deze auto raakte de macht over het stuur kwijt en botste tegen een boom. Deze automobilist en zijn 14-jarige passagier, beiden uit Heerjansdam, raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De 19-jarige reed door. De politie startte direct een onderzoek naar het ongeval en kwam al snel bij de verdachte uit. Hij zit vast en zijn (beschadigde) auto is in beslaggenomen.