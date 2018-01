Politie zoekt fietsster en getuigen van ongeval ’s Gravenweg

Woensdag 10 januari tussen rond 17.15 uur fietste de nog onbekende vrouw tegen een voetganger, een 41-jarige vrouw uit Rotterdam. Het slachtoffer hield er een gebroken been en gekneusde ribben aan over. De fietsster is doorgereden zonder haar gegevens achter te laten.

Heeft u informatie?

De politie wil graag in contact komen met de vrouw die is weggefietst, maar ook met een man die het slachtoffer heeft geholpen. Ook andere getuigen zijn meer dan welkom, zodat we deze zaak kunnen oplossen.

Het gaat om het gedeelte van de ’s Gravenweg dicht bij de kruising met de Kralingse Zoom. Heeft u iets gezien? Bent u de fietsster of weet u wie de nog onbekende fietsster is? Bel dan met de politie via 0900-8844 of als u liever anoniem blijft met 0800-7000.