Politie zoekt getuigen van straatroof en schennispleging

Het lijkt erop dat er bij alle incidenten sprake is van dezelfde dader. Dit betreft een 17-20 jarige blanke man van ongeveer 1.75 meter lang. Hij droeg een (donker)groene jas met capuchon en is vermoedelijk in het bezit van een rugzak. Hij verplaatst zich op een (elektrische) fiets.

De politie is op zoek naar mensen, die meer over de dader of incidenten weten. Hebt u meer informatie? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006. Belt u liever anoniem: 0800-7000. U kunt ook een tipformulier invullen.

BVH 2017300590