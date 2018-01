Australische onderscheiding voor opsporen pedofiel

El Hamouti: ‘Het leek zoeken naar een naald in een hooiberg, want hij had zich digitaal ontzettend goed verstopt en ook in de filmbeelden erg zijn best gedaan om niets herkenbaars achter te laten, maar we vonden toch steeds hele kleine nieuwe puzzelstukjes, die samen uiteindelijk naar de verdachte leidden.’ Op YouTube staat een documentaire over het opsporingsonderzoek naar Peter Scully: catching a monster - 60 minutes.