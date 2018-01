Aanhouding voor straatroof van 90-jarige vrouw

Op maandag 18 december werd op de Viltmakersdonk een 90-jarige vrouw omver geduwd in een poging haar te beroven. De dader ging er zonder buit vandoor maar de consequenties voor het slachtoffer logen er niet om. De vrouw had meerdere botten gebroken. Door de politie is gespeurd naar de verantwoordelijke voor deze laffe daad. Op maandag 22 januari kon op basis van onderzoek een 33-jarige man uit Deventer als verdachte worden aangehouden. Inmiddels is in belang van het onderzoek de verdachte in verzekering gesteld.

2017579449 RV