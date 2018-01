Beloning uitgeloofd van 20.000 euro voor tip over autobranden

Het is ook mogelijk om op 26 januari met de politie in gesprek te gaan in Culemborg over de autobranden. Er staat die dag een vrachtwagen van de politie met mobiel kantoor op de Markt in Culemborg van 15.00 tot 20.00 uur. In dit Mobile Media Lab kunnen mensen in gesprek gaan met agenten over de autobranden in Culemborg. De agenten kunnen uitleg geven over de mogelijkheden om anoniem te getuigen, meer informatie over de beloning geven of uitleggen wat inwoners van Culemborg zelf kunnen doen om autobranden te voorkomen.

Vanavond besteden Opsporing Verzocht en Hart van Nederland aandacht aan de zaak, morgen komt de zaak ook in het regionale programma BureauGLD van Omroep Gelderland. In de programma’s worden aanwijzingen gedeeld en wordt er hulp gevraagd van het publiek.