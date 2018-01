Zaken in Onder de Loep van 25 januari

Wijhe, drietal probeert supermarkt te overvallen

Op woensdagavond 17 januari rond sluitingstijd, als de laatste klant weggaat, dringen drie personen een supermarkt aan de Langstraat binnen met een vuurwapen in hun hand. Een medewerkster weet de drie echter eigenhandig de winkel uit te werken waarna ze er vandoor gaan zonder buit. De overval en de overvallers staan op bewakingsbeelden. Deze worden in de uitzending getoond. Wie kent of herkent dit drietal?

2018027159

Kampen, Diefstal pinpas

Op woensdagmiddag 20 december koopt een 77-jarige vrouw een kruimeldief bij een winkel aan de Oudestraat. Na het afrekenen gaat zij terug naar haar auto. Ze heeft niet gemerkt dat haar portemonnee met pinpas uit haar tas is gestolen. Van de bank hoort ze later dat er al binnen twintig minuten veel geld van haar rekening is gehaald. Op de beelden van de bank zijn twee onbekende jonge vrouwen te zien die het geld van haar rekening halen. Wie kent of herkent dit onbekende duo?

2017582711

Zwolle, inbraak woning

Op zaterdagavond 9 december rond 19.00 uur wordt ingebroken bij een woning aan de Boswalstraat. Hierbij wordt er voor tienduizenden euro's aan goederen en geld weggenomen. Op bewakingsbeelden is te zien hoe twee onbekende mannen de voordeur forceren en na enkele minuten weer verdwijnen met de buit. Deze beelden worden in de uitzending getoond. Wie herkent dit zeer brutale stel?

2017566249

Deventer, inbraak sportschool

Op vrijdag 17 november aan het eind van de middag werden verschillende kluisjes van een sportschool aan het Boreelplein open gebroken. Naast kleding werden er meerdere portemonnees met pinpassen weggenomen. Met deze pinpassen werd later contactloos afgerekend door een onbekende man. Deze staat op bewakingsbeelden van een winkel op het stationsplein. Wie kent of herkent deze onbekende man?

2017532442

Deurningen, onbekende man pint geld van rekening

Op dinsdag 4 juli ontvangt een 70-jarige inwoner van Deuringen een mail dat zijn bankpas verouderd is en hij een nieuwe pas aan kan vragen. Hier maakt hij gebruik van. Op zaterdag 8 juli ontdekt hij dat zijn rekening bijna leeg is gehaald. Er wordt meerdere keren geld van zijn rekening gepind in Almere. Van een van die opnames zijn bewakingsbeelden beschikbaar. Wie kent of herkent deze onbekende pinner?

2017321318

Almelo, diefstal fiets

Op donderdagmiddag 15 juni wordt vanaf de Winkelsteeg een fiets gestolen door een onbekende jongeman. Op bewakingsbeelden is te zien dat twee jonge mannen op één fiets aan komen rijden. De ene man neemt vervolgens de fiets mee. De beelden worden in de uitzending getoond. Wie kent of herkent hem?

2017275003

Zwolle, poging beroving scooter

Twee onbekende jongens hebben op dinsdagavond 16 januari geprobeerd een 19-jarige Zwollenaar te beroven van zijn scooter. Het slachtoffer reed rond 20.35 uur over de Biezenknoppen richting de Bultkroos toen twee onbekende jongens hem de doorgang beletten. Onder bedreiging van een mes probeerden ze hem zijn scooter afhandig te maken. Nadat hij dit weigerde, gingen de twee er lopend vandoor richting de Mattenbies.

2018025676