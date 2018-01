Man beroofd van camera’s, getuigen gezocht

Een man op een scooter sprak het slachtoffer aan en vroeg hem wat er in zijn tas zat. Snel daarna werd de man omver geduwd en werd zijn tas van zijn schouder gerukt, vermoedelijk door een tweede man. De daders gingen er op twee scooters vandoor.

Informatie melden

De politie wil graag in contact komen met eventuele getuige(n). Men kan contact opnemen via het telefoonnummer 0900-8844 of informatie melden via het Meldformulier op Politie.nl. Mocht u anoniem uw informatie willen delen dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000 en via M-Online.