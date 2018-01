Overval op supermarkt

Rond 10.15 uur kwamen twee jongens de winkel in en bedreigden het aanwezige personeel met een steekwapen en eiste geld. Met hun buit renden de twee de winkel uit vermoedelijk in de richting van De Baan . De politie werd ingeschakeld en agenten zochten in de omgeving naar de verdachten. Ook werd een Burgernetactie gestart. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.



Signalementen

De eerste verdachte heeft een lichtgetinte huidskleur, is tussen de 13 en 16 jaar oud en tussen de 1.65 en 1.70 meter lang. Hij heeft een slank postuur, zwart haar met slag of krullen en droeg een kort model zwarte jas met capuchon en een zwarte trainingsbroek. De tweede verdachte heeft ook een lichtgetinte huidskleur, is tussen de 13 en 16 jaar oud en ongeveer 1.55-1.57 meter lang. Hij heeft een slank postuur, zwart krullend haar en droeg een kort model donkerkleurige matte jas met capuchon en een donkere trainingsbroek.



Tips!

De recherche is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden. Heeft u iets gezien van de daders die wegrenden? Herkent u de verdachten aan de hand van de signalementen? Heeft u andere informatie die het onderzoek kan helpen? Bel dan met de recherche via 0900-8844 of anoniem 0800-7000. Online melden kan via onderstaand tipformulier of via M-online.