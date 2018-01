Politie zoekt getuigen van bedreiging

Het slachtoffer had een product aangeboden op internet en bij het betaalmoment ging het mis.

De man werd na overhandiging van het product bedreigd met een geweldsmiddel. De twee mannen zijn met het product in een kleine auto gestapt en er vandoor gegaan. Het slachtoffer is nog achter de verdachten aangereden maar raakte hen halverwege kwijt in het park Zwanenburg. De politie zoekt getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord of slaat u aan op onderstaand signalement van beide verdachten, neem dan contact op met 0900-8844.

Dader 1:

Fors postuur

Rond de 20

Licht getinte huidskleur

Kort donker haar.

Dader 2

Slank postuur

Rond 18- 20

Licht getinte huidskleur

Ringbaardje.

2018014706