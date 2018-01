Doorrijding nieuwjaarsnacht in Team West

Zakkenrollerij Lorentzplein | Den Haag

Op donderdag 19 oktober 2017 stond een vrouw in de rij voor de kassa bij de supermarkt aan het Lorentzplein in Den Haag. Op de camerabeelden is te zien hoe een man via de kassa’s tegen de richting in, de winkel binnen komt en achter de vrouw in de rij gaat staan. Vervolgens steelt hij haar mobiele telefoon uit haar jaszak en loopt de winkel uit.

Diefstal mobiele telefoon Het Kleine Loo | Den Haag

Op donderdag 26 oktober 2017 liet een vrouw haar mobiele telefoon per ongeluk achter in een winkelmandje in de Action aan het Kleine Loo in Den Haag. De vindster van de telefoon werd geconfronteerd met een vrouw die aanbood achter de eigenaresse van de telefoon aan te gaan. Dit is te zien op de camerabeelden. De telefoon werd echter niet teruggegeven.

Overval Blokker Grote Marktstraat | Den Haag

Op woensdag 27 december 2017 omstreeks 06.30 uur werd de assistent bedrijfsleider overvallen. De overvallers komen op de camerabeelden uit de omgeving duidelijk in beeld.

Pinnen met gestolen pinpas Turfmarkt | Den Haag

Op woensdag 27 september 2017 werd een man gerold van zijn portemonnee. Terwijl het slachtoffer naar de bank belt om zijn passen te blokkeren, wordt er op dat moment een groot bedrag van zijn rekening gepind op de Turfmarkt in Den Haag. Van deze transactie zijn camerabeelden waarop de pinner in beeld komt.

Team West: iedere dinsdag om 17.00 uur op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Op woensdag 24 januari wordt Team West nog een aantal keer herhaald.

Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.