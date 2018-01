Agenten bedreigd met messen

Buren horen de 27-jarige Vlaardinger schreeuwen en gooien met spullen. Zij bellen zijn familie, die de politie er bij roepen. Maar als de man de agenten ziet, gaat hij helemaal door het lint. Hij trekt zijn keukenla open en pakt twee grote vleesmessen. Deze omhoog houdend loopt hij dreigend op de agenten af.



Hulptroepen

De agenten roepen ter ondersteuning een politiehond op. De hondengeleider probeert contact te maken met de man en hem te bewegen rustig mee te gaan. In plaats daarvan stormt de man met een mes de woning uit richting de hondengeleider. Om vrijwel direct weer rechtsomkeert te maken. Een korpsonderhandelaar (extra getraind in het contact maken met mensen in een psychose) en het Team Parate Eenheid worden opgeroepen ter ondersteuning. Zij houden de man uiteindelijk aan.



Vrouw met mes overmeesterd

Eerder die dag wordt op de Gijsingstraat de wijkagent opgewacht door een vrouw met een mes. Bekenden van de vrouw hadden hun zorgen geuit omdat ze de vrouw al langere tijd niet hadden gezien. Ze reageerde niet op mensen die contact met haar wilden opnemen en haar brievenbus is overvol. Om zeker te weten dat mevrouw niet in nood is, laten de wijkagente en de zorgbehandelaar van de vrouw een slotenmaker de deur openen. De agente schrikt zich een hoedje als de vrouw, ernstig verward, hen met een keukenmes opwacht binnen. De agente vraagt de vrouw meerdere keren het mes weg te leggen, maar de vrouw reageert niet.



Gevaar voor zichzelf en anderen

De behandelaar ziet aan de vrouw dat zij ernstig in de war. Het advies is haar snel op te nemen voordat zij zichzelf of anderen iets aan doet. De agente besluit voor haar eigen veiligheid en die van de behandelaar en slotenmaker te wachten op versterking.



Onzichtbaar gevaar

Op dat moment sluit de vrouw haar deur en is niet meer zichtbaar wat zij doet. De brandweer komt om uit te sluiten dat er een gaskraan is opengedraaid. Metingen vertellen dat dit niet het geval is. maar omdat niet te zien is, wat de vrouw mogelijk achter haar deur prepareert voor de binnenkomst van meer agenten, wordt ook een politiehond ingezet. Vaak is alleen het zien van de hond al genoeg om een verdachte te laten luisteren naar de aanwijzingen van een agent. In dit geval is de vrouw zodanig in de war dat zij geen enkele reactie heeft op het zien van de hond. De agenten overwegen om een korpsonderhandelaar in te zetten, maar omdat er is geen contact te maken is met de vrouw valt dit als optie af. Uiteindelijk moest de vrouw met behulp van de politiehond worden overmeesterd. Zij liep daarbij een beet op. Na behandeling aan de beet in het ziekenhuis werd zij overgedragen aan de zorg.