Agressieve zwartrijder bezorgt Dordtse agent hoofdwond

Een buschauffeur betrapt e de man kort voor zijn aanhouding op het reizen zonder geldig vervoersbewijs en schakelde de politie in. De zwartrijder wilde op geen enkele manier met de politie meewerken en ging in vol verzet toen de agenten hem mee wilden meenemen. Tijdens de worsteling duwde de man met zijn been één van de agenten van zich af die vervolgens met zijn hoofd tegen een stalen paal terecht kwam en een bloedende hoofdwond opliep. Kort daarna kalmeerde de verdachte. De agent hoefde niet naar het ziekenhuis en kon na behandeling zijn werk vervolgen. De zwartrijder zit vast.