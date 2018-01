Brute overvallers nemen medewerkers mee op vlucht

Om ongeveer 20.30 uur maandagavond, wilden twee medewerkers van de supermarkt het vuil buiten zetten, toen zij plotseling werden overvallen door twee mannen. Zij werden naar binnen gedwongen en werden daar bedreigd met onder andere een vuurwapen. In de zaak waren nog twee medewerkers en alle vier werden gedwongen naar een kantoorruimte te gaan. Daar werden zijn opnieuw bedreigd en werd een onbekend geldbedrag weggenomen.



De daders gingen er daarna vandoor én namen twee van de vier medewerkers mee. Zij vluchtten zelfs met de auto van één van de medewerkers, die ook nog zelf moest rijden. Op de Gaagweg In Maassluis zijn de twee slachtoffers uit de auto gezet en zijn de daders gevlucht op onbekende wijze gevlucht. De auto van het slachtoffer is achtergebleven.



De politie stelt een uitgebreid onderzoek in naar deze grove overval en zou de hulp van het publiek goed kunnen gebruiken. Misschien is iemand die avond iets bijzonders opgevallen in de buurt van de Mgr. Nolenslaan of in de buurt van de Gaagweg (terrein Coldenhove) in Maassluis. Vooral in het geval van het industrieterrein Coldenhove bestaat de mogelijkheid dat er camerabeelden zijn van die nacht. In dat geval vragen wij dit te melden op telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem, via telefoonnummer 0800-7000.