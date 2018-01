Man gewond na ruzie in woning in Hoogvliet

Zij vertelden dat zij ruzie hadden gehad in een woning in Hoogvliet en dat de zoon daarbij in zijn rug was gestoken. De vader en zoon reden snel door naar het ziekenhuis, waar inmiddels ook agenten waren gearriveerd om het onderzoek te beginnen.



Naar aanleiding daarvan werden in een woning in de Bakoestraat in Hoogvliet vier personen aangetroffen. Twee daarvan werden aangehouden (een 23-jarige vrouw uit Groningen en een 24-jarige man die nergens staat ingeschreven). De politie onderzoekt wat er zich in de woning heeft afgespeeld.