Politie zoekt getuigen van overval bakkerij Rotterdam

Rond 17.35 uur kwamen twee mannen met bikvakmutsen de zaak binnen en bedreigden het personeel met een vuurwapen.Lang duurde de overval niet, want binnen een paar minuten waren de overvallers weer weg, zonder buit. Het personeel en enkele klanten bleven ongedeerd, maar geschrokken achter.



Iets gezien? Bel de politie

Wie de overval heeft zien gebeuren of ervoor of erna de daders heeft gezien, wordt gevraagd de politie te bellen. U kunt bellen naar 0900-8844 en vragen naar de politie in het Rotterdamse district Zuid. Anoniem belt u naar 0800-7000. U kunt uw tip ook op het tipformulier onder aan deze pagina kwijt.