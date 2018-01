Politiehond haalt inbreker onder lattenbodem vandaan

Dinsdagmiddag rond 16.50 uur kregen agenten een melding van vernieling op de Siciliëboulevard en snelden er naar toe. Het bleek te gaan om een ingegooide ruit van een woning. De inbreker was inmiddels naar binnen geklommen. De agenten zagen de man lopen in het pikdonkere huis, en riepen er een hondenman bij. Nadat het raam iets groter was gemaakt zodat hond Toy met zijn geleider naar binnen kon, begon de zoektocht naar de inbreker. In de slaapkamer bij een bedbank bleef de hond aanslaan. Zijn baas tilde het matras op en daar lag de inbreker. Verstopt onder de lattenbodem. De hondengeleider vroeg de man er onder vandaan te komen, wat hij weigerde. Na nog een waarschuwing werd de hond daadwerkelijk ingezet en beet hij in de onderarm van de verdachte. Hierop is hij aangehouden voor woninginbraak. De man was behoorlijk in de war, want hij gooide volgens de melder een plantenbak tegen de ruit van de voordeur en smeet zijn helm, telefoon en motor op de grond. Helm en motor bleken overigens gestolen. Daarbij blies hij ook nog 725 ug/l. Het gaat om een 34-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.