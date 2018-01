Rap onderzoek levert 4 arrestaties op voor brute woningoverval

Niet alleen kwam het rechercheteam de 21-jarige verdachte van de overval zelf op het spoor. Hij bleek tijdens de overval in contact te staan met een 22-jarige man uit Vlaardingen. Deze man pinde, terwijl de overval nog aan de gang was, al geld van de rekening van het slachtoffer. “We vielen van onze stoel toen hij de zoon bleek te zijn van de buurtbewoner. Hij deed zich eerst als slachtoffer voor, maar de 51-jarige man is nu aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de overval.” Naast deze drie verdachten hield de politie ook een 31-jarige man uit Lelystad aan.

Het onderzoek gaat verder. “De vier verdachten zitten nu vast en de komende dagen gaan we regelmatig met hen in verhoor. We verdenken hen overigens niet alleen van betrokkenheid bij de overval. Ook denken we dat ze eerder al geld hebben gestolen van haar rekening.”