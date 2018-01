Vernieling en bekladding pand Persoonsstraat Rotterdam, getuigen gezocht

De politie heeft de aangifte opgenomen en buurtonderzoek gedaan en kan de hulp van getuigen goed gebruiken. Zag u de vernieling en bekladding gebeuren of heeft u andere informatie waarmee de politie aan de slag kan? Of beschikt u over camerabeelden die de politie kunnen helpen in het onderzoek? Belt u dan naar 0900-8844 en vraag naar basisteam Feijenoord van de politie in Rotterdam. Anoniem belt u naar 0800-7000.